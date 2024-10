Virada gloriosa! O Brasil venceu o Chile de virada por 2 a 1, nesta quinta-feira (10), em Santiago, com gols de dois jogadores do Botafogo: Igor Jesus e Luiz Henrique. Os atacantes foram os destaques da partida em uma atuação sem muito brilho da Seleção. O time de Dorival saiu atrás do placar com um minuto de jogo, mas buscou o empate no fim do primeiro tempo e a virada nos minutos finais do jogo.

O jogo começou de uma forma e terminou de outra completamente diferente. Os minutos iniciais da partida foram de amplo domínio do Chile, que encurralou o Brasil. O gol (muito) cedo mostra isso. Os mandantes abriram o placar com um minuto de jogo, em cruzamento de Loyola para Eduardo Vargas, que cabeceou livre na área.

Os chilenos pressionaram bastante a seleção brasileira, até a faixa dos 15 minutos de jogo, quando saiu a primeira finalização do Brasil no jogo, com Rodrygo. O time de Dorival começou a ter mais a posse de bola e rondava a área do Chile, mas sem levar perigo ao gol chileno. No fim do 1º tempo, em boa jogada de Savinho, Igor Jesus mandou para o fundo da rede e empatou a partida.

Durante o segundo tempo, o Chile perdeu força e parou de ameaçar o gol de Ederson. As mudanças dos volantes do Brasil surtiram um pouco mais de efeito, já que André e Paquetá erraram bastante na construção das jogadas. A seleção brasileira tinha controle, mas não ameaçava tanto o gol de Cortés. Até que Luiz Henrique, no fim do jogo, recebeu em boas condições, driblou e finalizou no cantinho do gol do Chile para virar a partida para o Brasil.

O Brasil dá um salto importante na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira entrou em campo em sétimo, na zona de repescagem, mas com a vitória pula para a quarta posição. O Chile segue na penúltima posição, com apenas cinco pontos.

O Brasil volta a campo na terça-feira (15), quando encara o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias. O embate será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (horário de Brasília). No mesmo dia, o Chile visita a Colômbia, às 17h30 (horário de Brasília).

