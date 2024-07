A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta quinta-feira (18), no Rio de Janeiro, os jogos das oitavas de final e os mando de campo da Copa do Brasil. E a próxima fase da competição promete ser quentes, com confrontos como Palmeiras e Flamengo, duas equipes brasileiras mais vencedoras dos últimos anos, e Corinthians e Grêmio, que atualmente brigam para sair da zona de rebaixamento. As equipes decidiram edições de 1995 e de 2001 com um título para cada lado. O São Paulo, atual campeão, terá o jogo mais fácil do que seus adversários. Pega o Goiás, que atualmente está na Série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor tem uma boa lembrança sobre os goianos, já que em 2008, ano que deu último título do Brasileirão, foi em cima deles que garantiram a sua sexta taça. Contudo, apesar de ter o confronto, teoricamente, mais fácil do que os de seus rivais, nos últimos 10 anos, os goianos ganharam três vezes atuando no MorumBis. No ano passado, antes do rebaixamento, o time do centro-oeste fez 2 a 1 em casa e perdeu fora por 2 a 0. O sorteio colocou o primeiro jogo na capital paulista.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Flamengo x Palmeiras

Atlético-GO x Vasco

Red Bull Bragantino x Athletico-PR

Goiás x São Paulo

CRB x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Grêmio x Corinthians

Fluminense x Juventude

O sorteio deste ano foi diferente dos anos anteriores. Foi a primeira vez que a CBF proporcionou o encontro de todas as equipes, pois não houve cabeça de chave. Nos potes estavam 16 equipes, das quais 14 jogam na Série A do Campeonato Brasileirão. Apenas CRB e Goiás não estão na elite. Palmeiras, Vasco, RB Bragantino, Goiás, Atlético-MG, Bahia, Grêmio e Fluminense vão ter a chance de decidir suas classificações jogando em casa. O jogo de ida acontecerá no estádio do adversário. Para esta fase, quem garantir a vaga às quartas de final vai embolsar R$ 4,515 milhões de premiação. Apenas por participar das oitavas, a equipe já garante R$ 3,4 milhões, um bom reforço de caixa.