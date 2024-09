Em jogo disputado neste domingo (29) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por duas expulsões que comprometeram o rendimento da equipe corintiana, abrindo espaço para o domínio do time tricolor. Indignado com uma arbitragem muito rigorosa apenas para um lado, o Timão permanece na zona de rebaixamento, com 28 pontos, ocupando a 17ª posição. Com o resultado, o Tricolor chegou a 47 pontos e subiu provisoriamente para o G-4 do Brasileirão.

O primeiro tempo foi equilibrado e com poucas chances de gol, até que, nos acréscimos, Fagner cometeu um pênalti em Calleri e foi expulso após revisão do VAR. Lucas converteu a cobrança, colocando o São Paulo à frente no placar. Na segunda etapa, mesmo com um jogador a menos, o Corinthians tentou reagir, mas perdeu André Ramalho, que também foi expulso após acertar Luciano, que tentou provocar (mas não levou o segundo amarelo). Minutos antes, o árbitro Rafael Klein havia ignorado lance parecido de Alan Franco em cima de Yuri Alberto.

Com dois jogadores a mais, o São Paulo ampliou com gol de Arboleda, mas mostrou certa displicência para matar o jogo. Valente, o Corinthians ainda conseguiu descontar com Yuri Alberto, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. No final, André Silva fez terceiro gol tricolor, aproveitando o despero do rival e a superioridade numérica. O Timão voltará a campo para enfrentará o Flamengo no Maracanã, na próxima quarta-feira (2), pela semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor só jogará de novo no sábado (5), quando enfrentará o Cuiabá, pelo Nacional.