Uma coluna nas redes sociais de uma jornalista de Manaus destacou o papel de Saullo Vianna (União-AM) como anfitrião paralelo no Festival de Parintins 2024, recebendo uma quantidade significativa de deputados federais, senadores e membros importantes da política brasileira.

Durante a segunda noite do festival, Saullo foi flagrado em vídeo conversando com o presidente de seu partido, o União Brasil, Antônio Rueda (PE), enquanto assistiam à apresentação do Boi Garantido.

De acordo com a publicação da jornalista, o deputado federal se destacou por receber mais políticos do que o próprio governador Wilson Lima. Saullo Vianna, juntamente com o Ministro do Turismo, Celso Sabino, foi um dos principais articuladores para trazer políticos de todo o país para prestigiar o evento.

Nas redes sociais, Saullo Vianna foi marcado por várias figuras relevantes, incluindo o senador e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), os ministros do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), e das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), além do deputado federal e ex-governador do Tocantins, Carlos Henrique Gaguim (União Brasil-TO), entre muitos outros.

A presença dessas autoridades no festival não só reforça a importância cultural do evento, mas também evidencia a capacidade de articulação política de Saullo Vianna. A capacidade de Saullo Vianna de mobilizar políticos para o festival demonstra sua influência e comprometimento com a promoção da cultura e o desenvolvimento econômico do Amazonas.