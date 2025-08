CNH Social: Novo chamamento tem 10 mil vagas para capital e interior do AM

Visuliazação: 87

O governador Wilson Lima (União Brasil) anunciou, na manhã desta segunda-feira (04/08), um novo chamamento do programa CNH Social, que irá beneficiar 10 mil pessoas em todo o Amazonas com acesso gratuito ao processo de habilitação para dirigir carros e motos. Segundo o governador, 3 mil vagas são destinadas à capital, enquanto 7 mil contemplam candidatos de diversos municípios do interior do estado.

“Novo chamamento da CNH Social liberado! São 10 mil novos beneficiados, sendo 3 mil pra capital e 7 mil pro interior”, disse o governador em vídeo publicação em suas redes sociais.

A lista completa com os nomes dos beneficiários já está disponível no site detrancidadao.am.gov.br, portal oficial.

Sobre o programa

Criado em 2021 pelo Governo do Amazonas, o programa CNH Social oferece gratuitamente os serviços de primeira habilitação, adição de categoria (como moto ou carro) e mudança de categoria (como para transporte de carga ou passageiros).

O programa é voltado a cidadãos de baixa renda, e visa ampliar o acesso ao mercado de trabalho, com a possibilidade de trabalho com aplicativos de entrega e mobilidade urbana. Este segundo ciclo deve totalizar 80 mil vagas.

Conforme o governo, o programa tem contribuído para a formação de novos condutores e para a regularização de motoristas que não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo de habilitação.

Entre os pré-requisitos para poder concorrer às vagas estão: ter idade acima de 18 anos, estar inscrito no Cadastro Único (Cadúnico) e ter renda familiar até 2 salários mínimos.