A Câmara Municipal de Manaus (CMM) registrou, na última terça-feira (06/05), um novo contrato milionário para serviços terceirizados de portaria e recepção. No total, o valor aprovado na Ata de Registro de Preços (ARP) é de R$ 1.759.398,24, cifra expressiva para serviços administrativos. O documento foi assinado pelo presidente da casa legislativa David Reis (Avante) e publicado no diário oficial do legislativo municipal.

A empresa que receberá o montante é a Pratice Serviços Empresariais Ltda., registrada no CNPJ 27.037.602/0001-70. A contratada, cuja representante legal é Katia Maria Wezen Pinto, terá a missão de prover porteiros, recepcionistas e supervisores em turnos diurnos e noturnos, conforme consta no processo administrativo.

Os valores chamam atenção: um único posto de porteiro noturno (12x36h) custará R$ 9.820,66 por mês, enquanto um supervisor diurno sai por R$ 7.269,41 mensais. Já o agente de portaria diurno tem valor unitário previsto de R$ 8.278,05 (12x36h) e 4.071,13 (44 horas semanais). No total, a despesa mensal da CMM com os serviços de portaria é de R$ 146.616,52.

O contrato foi formalizado como registro de preços, um documento utilizado no contexto das compras e contratações. Ela formaliza o registro de preços de bens ou serviços que foram cotados, mas que não são comprados imediatamente. Em vez disso, esse registro estabelece condições e preços que podem ser utilizados por órgãos e entidades públicas ao longo de um período de tempo, sem a necessidade de fazer uma nova licitação para cada compra.