Neste sábado (10), vai ocorrer a última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Dos três representantes amazonenses, dois estão na briga direta pela classificação, que são Manaus e Tarumã. O Recanto já está eliminado.

Na capital amazonense, pelo grupo A1, Tarumã e Recanto entram em campo simultaneamente, às 15h30. As Lobas vão encarar o Rolim de Moura (RO), no estádio Ismael Benigno, enquanto, no Carlos Zamith, o Recanto pega o Galvez (AC).

O Tarumã se vencer garante a classificação, pois estão na terceira posição, uma abaixo das adversárias e com a mesma pontuação. O Recanto cumpre tabela e vai em busca da vitória para terminar o campeonato com dignidade.

No Amapá, as Esmeraldinas visitam o Ypiranga (AP), às 15h. O duelo será uma luta direta pela classificação. O time amapaense lidera o grupo A5, com quatro pontos, e o Manaus vem em terceiro com três. Uma vitória simples coloca o Gavião na próxima fase.

Escalas de Arbitragem

Ypiranga x Manaus:

Árbitro: Edielson da Silva Azevedo (AP)

Assistente 1: Salmon Lopes da Silva (AP)

Assistente 2: Charly Feitosa Furtado (AP)

Quarta Árbitra: Cristiane Mendes Rodrigues (AP)

Analista: Valdicleuson Silva da Costa (AP)

Tarumã x Rolim de Moura

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistente 1: Whendell Saraiva da Silva (AM)

Assistente 2: Alexsandro Lira de Alexandre (AM)

Quarto Árbitro: Raimundo José Azevedo de Medeiros (AM)

Analista: Celso Mota Rezende (AM)

Recanto x Galvez:

Árbitra: Adriana Costa Farias (AM)

Assistente 1: Noelia Chaves da Paixão (AM)

Assistente 2: Hugo Agostinho Chaves da Paixão (AM)

Quarto Árbitro: Elenildo Batista Rodrigues Júnior (AM)

Analista: Edmar Campos da Encarnação (AM)

