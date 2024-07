O 4º encontro do Clube do Livro do Sesc Amazonas está com inscrições abertas para os leitores interessados em compartilhar ideias, discutir sobre literatura e socializar com outros amantes dos livros.

A reunião acontecerá sábado (13), a partir das 15h, na Biblioteca Thiago de Mello, situada na rua Henrique Martins, 427, Centro. Para se inscrever, basta acessar o site.

A cada encontro, uma obra é sorteada para ser lida e discutida, neste dia, o livro será “O Extraordinário”, do autor R. J. Palacio. A obra também fez sucessos nas telonas, quando a versão para os cinemas foi lançada em 2017.

Além de proporcionar a discussão sobre o livro, esta edição do clube contará com uma programação especial em alusão às festas juninas, com a participação da DJ Ká Seixas e da Palhaça Yakisoba, brincadeiras e sorteio de brindes.

O grupo se reúne uma vez por mês, no sábado, e segue até dezembro.

