Os cinemas de Manaus começaram nesta terça-feira (26) a vender os ingressos para o filme 'Taylor Swift: The Eras Tour”, que chega as telonas nacionais no dia 3 de novembro.

Na capital amazonense, o longa será exibido nos cinemas das redes Cinépolis, Kinoplex e UCI. Por meio do site ou aplicativo da Ingresso.com, já é possível garantir os ingressos para sessões legendadas do longa. Na rede Kinoplex, por exemplo, o bilhete está sendo vendido a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para categoria standard. E Platinium tem o custo R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

O filme, que tem aproximadamente 2h48 de duração, retrata os shows da turnê da cantora. Antes mesmo de estrear nas telonas, o longa arrecadou na América do Norte e, em apenas um dia, US$ 26 milhões nos cinemas AMC. Nos Estados Unidos a estreia está marcada para o dia 13 de outubro.

No Brasil, o filme estreia poucos antes dias do início dos shows da cantora no país, que acontecem a partir de 17 de novembro.

Confira abaixo as sessões a partir de 3 de novembro:

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 14h30, 14h45, 15h00, 18h00, 18h15, 18h30, 21h30, 21h45, 22h00 (Legendado);

Cinépolis Millenium Shopping – 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00 (Legendado);

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00 (Legendado);

Kinoplex Amazonas Shopping – 18h00, 19h00, 20h00 (Legendado);

UCI Manauara Shopping – 18h00, 18h30, 19h00, 21h20, 21h50, 22h20 (Legendado);

UCI Sumaúma Park Shopping – 18h00, 18h30, 19h00, 21h20, 21h50, 22h20 (Legendado).

Veja do trailer do filme: