O Chelsea anunciou a venda do atacante Ângelo, ex-jogador do Santos, que agora fará parte do Al Nassr, equipe onde atua Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita. A negociação foi fechada por 23 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 142,8 milhões. Com essa transação, o Santos obteve um lucro de cerca de 800 mil euros, ou R$ 5 milhões. Ângelo, que tem apenas 19 anos, foi adquirido pelo Chelsea em julho do ano passado por 15 milhões de euros. No entanto, ele não teve a oportunidade de atuar pela equipe inglesa, sendo emprestado ao Strasbourg, onde participou de 25 partidas, mas não conseguiu marcar nenhum gol.

Essa experiência na França não foi suficiente para consolidar sua carreira na Europa. A venda de Ângelo é uma estratégia do Chelsea para se adequar às normas do Fair Play Financeiro, que visa garantir a saúde financeira dos clubes. O jovem atacante se destacou no Santos, onde fez história ao se tornar o jogador mais jovem a estrear no Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com apenas 15 anos e 308 dias.

Com a transferência de Ângelo, ele se junta a Marcos Leonardo, outro ex-santista que também se transferiu para a Arábia Saudita nesta janela de transferências. Marcos Leonardo irá se unir a Neymar no Al-Hilal, reforçando a presença brasileira no futebol saudita. Além disso, Ângelo se torna o quarto jogador brasileiro com menos de 21 anos a se mudar para o futebol da Arábia, junto com Wesley, ex-Corinthians e o lateral Alexander, que atuava pelo Fluminense.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller