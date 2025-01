Chelsea contrata zagueira por mais de 1 milhão de dólares e registra maior transferência do futebol feminino 

O Chelsea anunciou a contratação de Naomi Girma, uma defensora de 24 anos, por aproximadamente 900 mil libras, o que equivale a cerca de 1,12 milhão de dólares. Com isso, ela se torna a primeira jogadora a ter um valor de mercado superior a 1 milhão de dólares. A oficialização do negócio ocorreu no domingo, dia 26, antes da partida em que o Chelsea derrotou o Arsenal por 1 a 0. Girma, que se transferiu do San Diego Wave, é amplamente reconhecida como uma das melhores defensoras do cenário atual. Ela teve uma participação destacada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde jogou todos os minutos e ajudou a seleção dos Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro. Sua chegada ao Chelsea marca a primeira contratação da nova treinadora Sonia Bompastor na equipe.

A contratação de Girma é uma resposta à saída de Kadeisha Buchanan, que deixou o clube. A adição da jogadora deve fortalecer a linha defensiva do Chelsea, que já é o atual campeão da liga nacional. O time se destaca na Women’s Super League (WSL), liderando a competição com uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City. Em 2022, Girma foi a primeira escolha do draft da NWSL e, desde então, sua carreira tem sido marcada por conquistas. Ela foi reconhecida como a melhor defensora e também como a novata do ano, consolidando sua reputação no futebol feminino.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA