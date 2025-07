Visuliazação: 0

Diante das fortes cheias que atingem o Amazonas, o Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), destinou R$ 17 milhões para ações emergenciais de assistência humanitária no estado. O recurso foi aprovado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e será utilizado para atender diretamente as mais de 133 mil famílias afetadas, que somam mais de 530 mil pessoas impactadas pelo aumento do nível dos rios, segundo dados do governo estadual.

Os valores, segundo o ministro Waldez Góes, serão aplicados em ações como distribuição de cestas de alimentos, água potável, kits de higiene, colchões e combustível para o transporte de equipes e mantimentos. “Os recursos da Defesa Civil são fundamentais para garantir a resposta rápida e efetiva às necessidades básicas da população atingida”, afirmou o ministro.

Atualmente, o Amazonas tem 33 reconhecimentos de situação de emergência em vigor. Desde o início do período crítico, 26 planos de trabalho apresentados por prefeituras foram aprovados para recebimento de recursos, e outros três ainda estão em análise. Entre os 62 municípios do estado, apenas quatro não registram impactos das cheias, conforme a Defesa Civil Estadual.

Chuvas elevam níveis dos rios

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), as chuvas intensas das últimas semanas provocaram a elevação dos principais rios da região. Os rios Negro, Amazonas e Solimões ultrapassaram os 29 metros em cidades como Manaus, Itacoatiara e Manacapuru. Em Humaitá, o Rio Madeira voltou a subir e atingiu 23,79 metros, aproximando-se da marca histórica de 25,63 metros registrada em 2014. A cheia tem provocado impactos significativos, inclusive no funcionamento de escolas no interior.

Apoio contínuo

O MIDR, por meio da Sedec, segue monitorando a situação e reforça a importância da atuação conjunta entre União, estados e municípios. Com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, as prefeituras podem solicitar novos repasses por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após análise técnica dos planos de trabalho, os valores aprovados são oficializados por portaria publicada no Diário Oficial da União.