A cheia do rio Negro já é a quinta maior em 120 anos. Com isso, no dia 11 voltou a subir um centímetro e nos últimos três dias subiu repetidamente dois centímetros em cada dia. Conforme o Porto de Manaus.

Com esse aumento de nível, o rio alcançou a cota de 29, 68 está próxima a de 2021, que foi de 30, 02m e de 2012, que no dia 29 de maio alcançou a cota 29,97m.

Praticamente em julho é o período máximo que o rio ainda pode subir.

Veja a cota de subida do rio Negro, que mostra a cheia deste ano como a quinta maior da história.

1202130,0216/062201229,9729/053200929,7701/074195329,6909/065202229,6814/066201529,6629/067197629,6114/068202229,6107/079201429,5003/0710202229,4430/05Fonte: Ponto de Manaus

Foto: Ronaldo Siqueira

