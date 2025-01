Um motociclista de aplicativo morreu e a passageira ficou ferida durante um acidente de trânsito envolvendo a moto em que as vítimas estavam e um ônibus da linha. O acidente foi registrado na Avenida Iraque, bairro Grande Circular, zona Leste de Manaus.

O impacto foi tão forte que as vítimas foram parar embaixo do ônibus. O condutor da moto morreu no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a mulher que foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

0:00 / 1×