Alguns celulares deixarão de operar o WhatsApp a partir desta segunda-feira (1º de novembro). O mensageiro passará por uma atualização e deixará de ser compatível com versões mais antigas de sistemas operacionais, tanto iOS quanto Android.

De modo geral, o WhatsApp deixará de funcionar em:

Aparelhos com sistema operacional Android 4.1 e posterior;

iPhones com iOS 10 (lançado em 2016) e posterior;

Aparelhos com KaiOS 2.5.1 e versões posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2.

Lista de celulares que ficarão sem o WhatsApp a partir de novembro

Modelos iOS:

iPhone (2007)

iPhone 3G (2008)

iPhone 3GS (2009)

iPhone 4 (2010)

iPhone 4S (2011)

Modelos Android:

Samsung: Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy Nexus, Google Nexus S, Galaxy R, Galaxy Nexus e Galaxy Reverb;

Motorola: Droid Razr XT912, Razr XT910 e Atrix 2;

LG: Nitro HD, Optimus, Optimus 2X e Optimus 4G;

Sony: Xperia Arc S, Xperia ray, Xperia mini, Xperia Arc, Xperia active, Xperia mini pro, Xperia neo V, Xperia Neo e Xperia pro.

Outros modelos:

Há também alguns modelos estrangeiros vendidos no país em pouca quantidade ou por importação. São eles:

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S e Ascend D2;

ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e ZTE Grand Memo;

Marcas diversas: HTC Evo 4G+, HTC Raider 4G, HTC Amaze 4G, HTC Vivid, HTD Evo Design 4G, HTC Rhyme, HTC Droid Incredible 2, HTC Rezound, HTC Sensation 4G, HTC Thunderbolt 4G, HTC Incredible S, HTC Sensation XL, HTC Sensation XE, HTC Desire S, HTC EVO 3D, HTC Sensation, Meizu MX e Honor U8860.

Caso não saiba qual a versão do sistema operacional do seu celular, acesse as configurações do dispositivo e na sequência procure pela opção “Sobre o Telefone”. Feito isso, selecione “Informações do Software” e verifique.a