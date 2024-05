A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e os clubes da Série A se reuniram nesta segunda-feira (27) para discutir o ajuste do calendário do Brasileirão. A decisão foi utilizar os períodos de Data Fifa para reorganizar as partidas adiadas devido ao desastre climático no Rio Grande do Sul. Além disso, ficou definido que o campeonato continuará até o dia 8 de dezembro — foi rechaçada a ideia de estendê-lo. Os presidentes da maioria dos clubes — entre eles Julio Casares, do São Paulo — destacaram a importância das datas Fifa para equipes com sobreposição de jogos, como os times que disputam a Copa do Brasil. Eles entendem que há necessidade de utilizar essas datas para garantir o encerramento do Campeonato Brasileiro dentro do prazo estabelecido. Outra medida aprovada foi a possibilidade de inversões de mando para os clubes gaúchos durante o primeiro turno, desde que haja acordo entre as equipes. A flexibilização visa garantir a segurança e a viabilidade das partidas, levando em consideração o contexto de cada jogo.

A CBF ainda não divulgou as datas específicas das janelas de Data Fifa que serão utilizadas para reorganizar o calendário do Brasileirão. As opções são de junho, setembro, outubro e novembro. Essa decisão visa proteger as equipes de desfalques causados por convocações para seleções nacionais. Além disso, os clubes aprovaram por unanimidade a retomada do Brasileirão a partir da sétima rodada, no dia 1º de junho. Com isso, o campeonato seguirá sua ordem original, com duas semanas de atraso devido aos adiamentos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os presidentes de Internacional e Grêmio destacaram a importância do apoio da CBF diante da situação enfrentada pelos clubes gaúchos.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA