O contrato de Pep Guardiola com o Manchester City termina em junho de 2025, e o técnico espanhol ainda não decidiu sobre seu próximo passo. Esse impasse tem sido monitorado de perto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo o portal britânico The Athletic.

Guardiola é, atualmente, o favorito da CBF, especialmente após manifestar interesse em assumir um projeto internacional no futuro. A pressão é ainda maior para um novo nome, pois o desempenho atual do técnico da seleção brasileira é questionado, com apenas seis vitórias, cinco empates e uma derrota nos 12 últimos jogos.

No entanto, o Manchester City ainda nutre esperanças de convencer Guardiola a renovar seu contrato, mesmo enfrentando acusações de 115 infrações financeiras.

A CBF, que nomeou Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira após não conseguir contratar Carlo Ancelotti, continua interessada em trazer um treinador de grande prestígio para liderar a equipe nacional.

O post CBF de olho em Guardiola para Seleção, diz jornal inglês apareceu primeiro em Portal Você Online.