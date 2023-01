Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar em Brasília, no dia 29 de janeiro, pela Supercopa do Brasil, torneio que opõe os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada pela CBF nesta quarta-feira (11), em acordo com os dois clubes.

Antes de se decidir por Brasília, a CBF também analisou propostas de outras cidades do Brasil e do exterior. Em 2022, a Supercopa pagou R$ 5 milhões de prêmio ao campeão e R$ 2 milhões para o vice. Os valores de 2023 ainda não foram divulgados. Durante a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou ter recebido propostas para levar a Supercopa aos Estados Unidos e à Arábia Saudita.

A Supercopa do Brasil foi criada em 2019 para marcar simbolicamente a abertura da temporada do futebol brasileiro. O Flamengo é o único clube que jogou todas as edições do torneio. Na primeira, bateu o Athletico-PR. Na segunda, derrotou o Palmeiras. Na última, foi vencido pelo Atlético-MG nos pênaltis.

