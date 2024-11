A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os jogos da fase eliminatória da Copa do Nordeste 2025, que acontecerão nos dias 4 e 5 de janeiro. Este torneio contará com a participação de 16 clubes, que se enfrentarão em partidas únicas, e os vencedores avançarão para a próxima etapa, programada para 8 de janeiro. Os quatro times que se classificarem na fase eliminatória se juntarão aos clubes que já estão garantidos na fase de grupos. Entre eles, estão nove campeões estaduais e outras equipes que foram selecionadas com base no ranking. Essa estrutura promete um torneio competitivo e emocionante.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os clubes que participarão da fase eliminatória incluem:

CSA-AL

Barcelona-BA

ABC-RN

Santa Cruz-RN

Ferroviário-CE

Maracanã-CE

Botafogo-PB

Maranhão-MA

Santa Cruz-PE

Treze-PB

Juazeirense-BA

ASA-AL

Fluminense-PI

Moto Club-MA

Sergipe-SE

Cada um deles buscará uma vaga na próxima fase do campeonato. Os confrontos da fase eliminatória foram definidos e incluem partidas como: CSA-AL x Barcelona-BA e ABC-RN x Maracanã-CE. Outros duelos notáveis são Ferroviário-CE x Santa Cruz-RN e Botafogo-PB x Maranhão-MA. As equipes da esquerda nos confrontos terão a vantagem de jogar em casa. Em caso de empate ao final do tempo regulamentar, a decisão da classificação será feita através de cobranças de pênaltis. Além das datas iniciais, a CBF também divulgou outros momentos importantes do torneio, que ocorrerão em 22 de janeiro, 5 e 12 de fevereiro, garantindo um calendário repleto de ação para os torcedores.

Leia também

Santos anuncia renovação de Gabriel Brazão



Lesão na coxa tira artilheiro do Corinthians do jogo contra o Vasco



Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA