O atual presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, firmou nesta sexta-feira, 6, que o primeiro clássico entre Brasil e Argentina das Eliminatórias Sul-Americanas para a c vai acontecer no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a previsão é que a disputa aconteça em 21 de novembro, um terça-feira, a partir das 21h30 (no horário de Brasília), válida pela sexta rodada da competição. Segundo Ednaldo, foram ” diversos lugares do Brasil e do mundo”. “A opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são prioridades, mas por ser também uma premissa da nossa gestão aproximar a Seleção dos torcedores de todas as regiões do Brasil, afirmou o presidente. Ele também reforçou que a estreia dos brasileiros ocorreu nas Eliminatórias em Belém, na Região Norte, e vai enfrentar a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Centro-Oeste. “Vamos seguir, respeitando sempre as condições ideais para o melhor desempenho da Seleção Brasileira. Tenho certeza que o estádio mais conhecido do mundo será palco de uma grande festa do futebol”, acrescentou. Como o site da Jovem Pan mostrou, o último confronto entre os rivais aconteceu em setembro de 2021 por uma grande confusão em meio à pandemia.

