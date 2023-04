José Nilson Bernardo e Maria Graça Bernardo, que estavam desaparecidos desde a última terça-feira (28), foram encontrados e resgatados nesta terça-feira (4), em Novo Airão. O homem estava sem vida.

O casal foi localizado por uma aeronave do Esquadrão de Helicóptero do Comando do 9º Distrito Naval, da Marinha do Brasil.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Maria Graça aparece sentada e pede socorro.

O casal utilizava duas embarcações, uma canoa maior servia como base e outra menor era utilizada para auxiliar na pescaria. A embarcação menor foi encontrada amarrada a uma árvore com as redes de pesca e alguns peixes dentro. O casal foi encontrado na embarcação maior.

Ainda não há informações sobre a causa da morte de José Nilson, nem as circunstância do sumiço do casal