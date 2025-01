O Centro de Atendimento à Saúde Animal (CASA Fametro) tornou-se, durante este mês de janeiro, um posto fixo de vacinação contra a raiva, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A vacina antirrábica é oferecida gratuitamente para cães e gatos a partir de 3 meses de idade.

Os tutores interessados podem levar seus animais à Casa Fametro, localizada na Rua Ingrid Bergman, nº 50, bairro Chapada, em Manaus.

Além da vacinação contra a raiva, a clínica oferece condições especiais para atualização do cartão de vacinas com outras imunizações do calendário anual, como as vacinas múltiplas, polivalentes e antigripais.

Serviços adicionais para os pets

Durante o mês de janeiro, a Casa Fametro também disponibiliza combos promocionais para castração e limpeza dentária de cães e gatos.

Horários de atendimento

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Para mais informações, os tutores podem entrar em contato pelo telefone: (92) 98646-1081.

