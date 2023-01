Somadas todas as despesas de presidentes, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro gastaram R$ 114 milhões desde 2003

Os quatro presidentes da República que governaram o Brasil gastaram R$ 114.889.297,48 no período entre 20013 e 2022, com o cartão corporativo. O detalhamento das despesas foi liberado pela Secretaria-Geral da Presidência na noite de quarta-feira, em atendimento a pedido de informações feito pela agência Fiquem Sabendo. Essas informações haviam ficado em sigilo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com levantamento do jornal carioca O Globo com os dados divulgados, Jair Bolsonaro gastou R$ 27.621.657,23 nos seus quatro anos de governo, em valores nominais. Corrigido, o montante chega a R$ 30.831.808,82 e significa uma despesa média anual de R$ 7.707.952,20.

Iniciando seu terceiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi presidente anteriormente entre 2003 e 2010. Neste período de sete anos, o petista gastou R$ 43.988.509,05 em valores da época. Isso significa que, corrigido, o total passa para R$ 110.122.468,55. A média anual de gastos efetuados por Lula é de R$ 13.765.308,56.

Dilma Rousseff gastou R$ 30.217.186,68 em valores nominais com o cartão corporativo da presidência da República, entre 2011 e 2015. O GLOBO não considerou as despesas de 2016, pois a petista foi afastada do cargo no início de um processo de impeachment que terminou quatro meses depois. Corrigidos pela inflação, os gastos de Dilma chegam a R$ 40.349.341,69. O valor representa uma média anual de R$ 8.069.868,33.

Michel Temer (MDB) governou o Brasil após o impeachment de Dilma. Entre 2017 e 2018, ele gastou R$ 8.869.681,44 em valores nominais. O montante equivale a R$ 11.480.840,19 em valores corrigidos pela inflação do período.

Veja os gastos de cada presidente com cartão corporativo

Ano Presidente Valor nominal Valor corrigido 2022 Bolsonaro R$ 4.997.298,75 R$ 4.997.298,75 2021 Bolsonaro R$ 9.927.562,29 R$ 10.578.519,50 2020 Bolsonaro R$ 7.314.318,09 R$ 8.630.872,67 2019 Bolsonaro R$ 5.382.478,10 R$ 6.625.117,90 2018 Temer R$ 4.866.043,60 R$ 6.185.600,76 2017 Temer R$ 4.003.637,84 R$ 5.295.239,43 2016 Dilma/Temer R$ 4.192.262,08 R$ 5.700.181,02 2015 Dilma R$ 5.706.943,28 R$ 8.301.883,54 2014 Dilma R$ 9.305.096,62 R$ 14.954.180,77 2013 Dilma R$ 6.022.000,19 R$ 10.312.360,98 2012 Dilma R$ 4.598.570,59 R$ 8.329.534,39 2011 Dilma R$ 4.584.576,00 R$ 8.763.742,99 2010 Lula R$ 6.556.309,21 R$ 17.021.046,76 2009 Lula R$ 5.438.863,41 R$ 11.712.022,36 2008 Lula R$ 6.084.616,50 R$ 13.102.583,96 2007 Lula R$ 3.857.905,40 R$ 9.211.135,70 2006 Lula R$ 4.977.941,73 R$ 12.383.061,14 2005 Lula R$ 5.204.035,80 R$ 13.336.261,81 2004 Lula R$ 6.541.238,37 R$ 17.805.120,67 2003 Lula R$ 5.327.599,63 R$ 15.551.236,15

Fonte: Secretaria-Geral da Presidência da República/Fiquem Sabendo Anterior

