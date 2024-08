Com a expectativa de realizar 2,7 mil exames de imagens, a Carreta de Apoio à Saúde do Governo do Amazonas começa a atender no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), a partir de terça-feira (6). A unidade móvel estará estacionada no Bumbódromo.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, as carretas começaram a percorrer o interior do Estado em maio, já passando por cinco municípios, com a realização de 5,6 mil exames.

Em Parintins, os atendimentos vão durar três semanas e serão finalizados no dia 23 de agosto. “Já percorremos os municípios da Região Metropolitana e, agora, vamos para o Baixo Amazonas, atender a população de Parintins, permitindo assim o acesso rápido a exames que são importantes para o diagnóstico precoce de doenças”, afirma a secretária Nayara Maksoud.

A ação, segundo a secretária, faz parte do Programa Saúde Amazonas, criado pelo governador Wilson Lima, para ampliar o acesso da população aos serviços oferecidos na rede pública.

Os atendimentos em Parintins serão realizados das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Além de mamografia, a Carreta de Saúde oferece diversos tipos de ultrassonografia: de abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, mama, de próstata via abdominal, de aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica.

Os exames realizados na Carreta são direcionados a pacientes que já passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estão com a autorização de encaminhamento do Complexo Regulador do Amazonas.

O post Carreta de Saúde começa a atender em Parintins na terça-feira apareceu primeiro em Portal Você Online.