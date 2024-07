A Carreta de Apoio à Saúde do Governo do Amazonas iniciou os atendimentos aos moradores de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), nesta segunda-feira (08/07). Com oferecimento de exames de imagens, como mamografia e ultrassonografia, a unidade móvel deve atender 550 pessoas, até o dia 12 de julho, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, as Carretas estão reforçando os atendimentos nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Manaus, recebendo homens e mulheres que têm solicitação de exames de imagens que auxiliam na prevenção ou diagnóstico de doenças.

“A agenda cumprida nos municípios do interior ajuda a ampliar o acesso da população aos exames, que são importantes para a detecção de doenças e para o tratamento precoce. Nesta semana, estamos com as Carretas em Rio Preto da Eva e Iranduba”, destacou a secretária.

A agente de saúde Sebastiana Miranda, 60, aproveitou a oportunidade para realizar seus exames na unidade móvel, em Iranduba. “Foi muito rápido, cheguei aqui e logo fui atendida. Já estou saindo com os resultados. Essa ação do Governo do Estado ajuda muito a população”, disse.

No município, a unidade está posicionada no pátio do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), na Estrada do Iranduba, nº10. Outra unidade da Carreta da Saúde está no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). Nas duas unidades móveis o atendimento é realizado das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Os exames realizados na Carreta de Apoio à Saúde são direcionados a pacientes que já passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estão com a autorização de encaminhamento do Complexo Regulador do Amazonas.