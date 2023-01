Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizaram na manhã desta quarta-feira (11) uma fiscalização para combater irregularidades na circulação de ônibus, caminhões e carretas, na Zona Leste de Manaus, principal região da cidade com tráfego desses veículos.

Os agentes de trânsito tiveram o apoio do Batalhão de Trânsito (BPtran) e do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

A operação procura identificar as condições dos veículos e documentação atualizada para a circulação nas ruas e avenidas, de acordo as normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em caso de irregularidades são aplicadas multas e, dependendo da gravidade das péssimas condições do veículo, é feita a apreensão.

A Zona Leste é um dos principais corredores do tráfego em direção ao Distrito Industrial, onde é grande o fluxo de ônibus que fazem rotas para transportar trabalhadores, além das arretas e caminhões com insumos e produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus.

Entre as irregularidades que serão verificadas estão documentação atrasada, má condição física do veículo e pneus carecas. As operações “Carga Pesada” ocorreram durante todo o ano de 2022, com mais de cinco mil autuações.

O post Carga Pesada: operação fiscaliza caminhões e ônibus em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.