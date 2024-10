O presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Rossy Amoedo, anunciou durante o evento de lançamento do tema do Festival de Parintins 2025, no último sábado (12/10), a reabertura da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale. Conhecida como “escolinha de arte”, essa iniciativa é um dos projetos sociais mais relevantes de Parintins, responsável por preparar crianças para diversos segmentos artísticos.

A reforma e readequação dos espaços da escola estão previstas para começar ainda em outubro deste ano, com o início das atividades programadas para março de 2025. O projeto pedagógico está em fase de desenvolvimento e definirá as oficinas que serão oferecidos às crianças parintinenses. “Após as reformas, abriremos as inscrições e definiremos as oficinas. Uma delas será de arte gráfica e 3D, ministrada pelo artista Ronan Marinho”, anunciou Rossy Amoedo, presidente tricampeão do Festival.

Entre os artistas que passaram pela escolinha e hoje brilham em diferentes áreas do Caprichoso, destacam-se Edmundo Oran, Ericky Nakanome, Erik Beltrão, Cleise Simas, Paulo Pimentel e Aldenilson Pimentel. Eles atuam no palco do Curral Zeca Xibelão, nos galpões, no Conselho de Arte e na Marujada, refletindo o compromisso do boi tricampeão com a cultura e o desenvolvimento de Parintins.

Rossy Amoedo, foi aluno do próprio Irmão Miguel de Pascale na infância e desenvolveu suas habilidades nos galpões do Caprichoso, ressaltou a importância da reabertura do projeto social.

“Quando alimentamos o sonho nas crianças e oferecemos a oportunidade de viver essa experiência, de acreditar na arte como meio de vida, não estamos apenas proporcionando uma chance de sobrevivência. Estamos transmitindo amor por meio da arte. O Caprichoso tem uma responsabilidade social clara, e nossa missão é abraçar as crianças em situação de vulnerabilidade, trazendo-as para perto e mostrando que a arte pode transformar vidas.”