O capitão PM Francisco Bruno Furtado, que estava foragido desde a última quarta-feira (13), se entregou a Polícia Civil do Amazonas, no município de Boca do Acre – 1.000 km de Manaus -, nesta sexta-feira (15). Ele é investigado na Operação Joeira do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público amazonense (MPAM), que apura o desvio de mais de R$ 1 milhão de recursos públicos no estado.

O oficial da Polícia Militar do Amazonas está sendo transportado nesse feriado para o Município de Humaitá, a 600 km da capital amazonense e ligado por estrada pela BR-319. Dos mandados expedidos pela Justiça, apenas o do PM não foi cumprido na última quarta-feira (13).

A investigação do Gaeco identificou crimes de associação criminosa, furto qualificado, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva cometidos por agentes públicos usando de suas funções para obter vantagens ilícitas e desviar recursos públicos.

Entre os investigados estava o oficial da Polícia Militar em Boca do Acre e outros membros da corporação que, segundo as apurações, utilizavam a estrutura pública para práticas criminosas, incluindo o recebimento de “rachadinhas”.

Foram apreendidos R$ 30 mil em espécie e diversos bens de luxo em condomínio de alto padrão em Manaus, além de drogas. A pedido do MP-AM, a Justiça determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 1 milhão para reparação às pessoas prejudicadas e o Estado do Amazonas.

