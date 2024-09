O candidato a vereador de Manaus, Elvys Damasceno, que disputa as eleições deste ano com o número 35.000, recebeu nesta semana o apoio de atletas da zona norte de Manaus, entre eles alunos e mestres da Equipe Alessandro Lima Brazilian Jiu-jitsu, que desenvolvem o Projeto Lutando pela Juventude, no conjunto Nova Cidade.

Em reunião na última segunda-feira, o mestre Alessandro Lima, afirmou que apoia Elvys por ser um candidato “que não mede esforços para alavancar e incentivar o esporte” no Amazonas. Ele destacou, que o candidato já fez muito pela população mesmo não sendo vereador e agora merece a chance de contribuir de uma forma mais efetiva através da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

“Eu sei bem a importância de um projeto social dentro do bairro porque desenvolvo um projeto social há 25 anos e sabemos o tanto de vidas que podemos transformar. E eu sempre falo: não é só a medalha. Não pode ser só campeão no tatame, tem que ser o aluno que vai passar no vestibular, cursar a faculdade e dar orgulho aos seus pais”, afirmou Elvys Damasceno, que também é vice-presidente da Associação de Moradores do Nova Cidade.

PROJETO ELVYS

Em 1999, Elvys Damasceno iniciou um projeto que oferta aulas de Jiu-jitsu gratuita para crianças e jovens de baixa renda. Para se manter no projeto, o aluno precisa seguir alguns critérios, como: obter boas notas na escola, não brigar na rua e obedecer os pais. Nos últimos 25 anos, mais de 1.200 jovens passaram pelo projeto, a maioria com excelentes pontuações nas competições estaduais, nacionais e até internacionais. O projeto, intitulado “Equipe Elvys Damasceno de Jiu-jitsu” também auxilia no combate à evasão escolar, melhora a saúde física e mental dos jovens e ajuda reduzir a violência nos bairros de Manaus.

O CANDIDATO

Elvys Damasceno é presidente da Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas, faixa preta 6º grau. Ex-secretário de Esportes de Manaus no governo do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto. Foi oficial intendente R2 do Exército na área logística. Também foi diretor de esporte na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).