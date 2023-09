A Federação Boliviana de Futebol (FBF) decidiu anular o Campeonato Boliviano e a Copa Nacional da Bolívia por causa de suspeita de manipulação de resultados para lucro com apostas esportivas. “O Conselho Superior da Divisão Profissional, com 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra, decidiu anular os torneios com gestão em 2023, portanto os campeonatos ficam anulados”, disse o presidente da entidade, Fernando Costa, nesta terça-feira, 5. Além disso, o mandatário anunciou que casas de apostas estão impedidas de patrocinar os times locais. A Federação, agora, irá consultar a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) para tentar viabilizar um torneio de curta duração, válido até dezembro. A ideia é criar a competição para definir os rebaixados e os classificados para as competições Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana do ano que vem.

A decisão da FBF acontece após a presidente do Independiente Petrolero, Jenny Montaño, dizer que quatro atletas do clube estariam envolvidos em suborno. Em seguida, o presidente do clube Vaca Díez, Marcos Rodriguez, também foi gravado combinando com um árbitro a quantidade de gols marcados em uma determinada partida. Com as informações, a FBF formalizou denúncia ao Ministério Público contra a “suspeita rede de corrupção” no futebol local. “Se encontraram sérios indícios de que houve vício. Isso tem a condição de levar para consulta na Conmebol. Foram expostas todas as consequências, se debateu em todas as instâncias, se levou ao conhecimentos dos tribunais esportivos e do Ministério Público da Bolívia”, declarou o presidente da entidade.