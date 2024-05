Em solenidade no hall Francisco Queiroz da Assembleia Legislativa do Amazonas(Aleam), a deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro Reis (Republicanos) entregou, nesta quarta-feira (29), as tampinhas de plástico arrecadadas na campanha permanente “Tampinha Legal” para o Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma).

É a quarta entrega da campanha que arrecadou quase uma tonelada de tampinhas recicláveis e garrafas pets. Os itens doados são vendidos pelo grupo para a empresa Amazon Limpa e o valor é direcionado para ajudar as mulheres atendidas pela Organização Não Governamental (ONG).

Para a parlamentar, a campanha tem se fortalecido na Casa Legislativa que abraça uma causa social e também conscientiza sobre a preservação do meio ambiente.

“Com a campanha, seguimos tentando mudar a mentalidade das pessoas, ao mesmo tempo que preservamos o meio ambiente, também conseguimos contribuir na saúde ajudando as mulheres mastectomizadas do Gamma destinando o valor dos recicláveis para o grupo”, comemora a deputada.

De acordo com a presidente do Gamma, Oriona Oshe, as tampinhas ganham uma nova direção na arrecadação. “Essas tampinhas se transformam em chapéu e prótese de mama artesanal. Nos ajuda e nos incentiva a continuar essa caminhada”, ressalta.

As tampinhas e garrafas pets são direcionadas a Amazon Limpa, que faz um trabalho importante na reciclagem.

“Após ter feito todo uma triagem, cada um é direcionado para seu tipo de reciclagem Segue para fabricação de rodo, vassouras e outros itens de utilidade. Para cada resíduo que aparece, buscamos uma utilidade para que não polua o meio ambiente”, detalha Rejane Oliveira, administradora da Amazon Limpa.

