Avalie o post

Cantores publicaram a mesma declaração nas redes sociais, afirmando que vão continuar sendo melhores amigos

São Paulo – Um dos casais queridinhos dos fãs de música pop anunciou o término do relacionamento. No fim da noite desta quarta-feira (17), Camila Cabello e Shawn Mendes publicaram uma mesma declaração nas redes sociais, informando aos fãs sobre a decisão de terminar.



“Oi, pessoal. Nós decidimos pôr um fim em nossa relação romântica, mas nosso amor um pelo outro como seres humanos está mais forte do que nunca”, começava o texto.

E, ao que parece, o término foi tranquilo, afinal os cantores afirmaram que continuarão com uma relação de amizade: “Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e vamos continuar como melhores amigos. Nós agradecemos a seu apoio desde o início e daqui para a frente”.

Camila e Shawn estavam juntos desde 2019 e costumavam se declarar publicamente. Eles lançaram juntos a música I Know What You Did Last Summer e o grande hit Señorita.

Nas redes sociais, fãs reagiram ao término do casal. “A gente não pode ter um dia de paz em 2021, né? Você pisca e chega notícia ruim”, escreveu um internauta. “Não acredito, vocês são tão lindos juntos, estou devastada”, publicou uma seguidora do casal.

Apesar de tristes com o fim da relação, alguns fãs demonstraram apoio ao casal: “Desejo apenas o melhor para vocês”, postou um seguidor. “A felicidade de vocês em primeiro lugar sempre! E acho muito maduro e fofo que vocês continuarão amigos”, escreveu outro internauta.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte