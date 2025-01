A Câmara Municipal deixou de exibir no site oficial a opção de transparência que mostrava os gastos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Com isso, desde a semana passada, não é possível acompanhar quanto cada vereador de Manaus gastou nos meses passados.

Cada vereador dispõe, atualmente, de R$ 33 mil por mês, que geralmente são gastos com combustível, material de expediente, gastos relacionados a assessorias específicas e quaisquer outros tipos de excepcionalidade. A opção de transparência foi retirada do ar exatamente depois que David Reis (Avante) reassumiu a Casa como presidente e no mês em que veículos de comunicação costumam produzir reportagens mostrando os gastos dos parlamentares no ano anterior.

O link da CEAP ainda está disponível no site. Entretanto, não é possível selecionar qualquer parlamentar para acompanhar os gastos. Com isso, a população fica sem poder saber com o que cada vereador gastou.

Opção para selecionar vereadores está indisponível

Em outubro do ano passado, o site Vocativo chegou a fazer um levantamento de quais vereadores mais gastavam. De acordo com a reportagem, Raulzinho (MDB), Sassá da Construção Civil (PT) e Lissandro Breval (Progressistas) somados, gastaram R$ 3.723.569,33 doCotão, entre 2021 e 2024.

O Portal do Mário Adolfo enviou mensagem à Diretoria de Comunicação da CMM nesta terça-feira, 14/01, mas até o final da manhã não houve qualquer resposta sobre o assunto. Vereadores consultados pelo portal não souberam explicar por qual motivo os gastos foram tirados do ar.

Salário

Vale lembrar que, além do cotão mensal, os 41 vereadores da CMM terão subsídio mensal reajustado de R$ 18 mil para R$ 26 mil a partir de 2025. O aumento aos parlamentares é de 37%.