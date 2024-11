A diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Manaus (CMM) informou no inídio da noite de ontem (12) que não recebeu nenhum comunicado oficial (não foi intimada) e não tem conhecimento do teor da Ação Civil Pública do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que suspendeu o concurso público realizado pela Casa porque não tenha reservado cotas raciais no certame.

Por meio de nota, a ‘CMM reforça que o edital do concurso público passou pela análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), que não encontrou ilegalidade no que diz respeito à divisão de vagas’.

Segundo o comunicado oficial da CMM, os editais atenderam, ainda, todas as solicitações feitas pelo MP-AM, de acordo com a Procuradoria da Câmara Municipal de Manaus.

“A Casa Legislativa reitera seu compromisso com a transparência e legalidade e, quando intimada, irá se pronunciar. Isto posto, até o momento, o cronograma do concurso público da CMM segue válido e ativo, uma vez que não há nenhuma decisão judicial desfavorável ao certame”, afirma a nota da Câmara dos vereadores.

O post Câmara Municipal de Manaus diz que concurso público segue válido apareceu primeiro em Portal Você Online.