Os vereadores de Manaus aprovaram, nesta quarta-feira (28/05), o requerimento 7454/2025 que prevê a realização de uma sessão solene em homenagem ao movimento “Legendários”, grupo cristão voltado para homens e em crescente expansão no Brasil. A proposta foi apresentada pelo vereador Jander Lobato (PSD), que justificou o pedido como uma forma de reconhecer as ações e o impacto social do movimento no Amazonas.

A data da cerimônia ainda não foi definida. Sessões solenes, como a que será realizada, têm caráter cerimonial, simbólico e ocorrem para homenagear personalidades, instituições ou movimentos com relevância pública e social.

A aprovação do requerimento reforça a presença crescente de pautas religiosas na Câmara Municipal de Manaus (CMM), onde o segmento evangélico detém ampla representação e realiza proposições da natureza religiosa.

‘Valor social’

Na justificativa, Jander Lobato explica que o movimento foi criado em 2015 na Guatemala, chegou ao Brasil em 2017 e agora é realizado por uma igreja da capital. Em seguida, ele aponta que o grupo tem ‘valor social’ sem mencionar ações e atividades específicas.

“O valor social e a sua contribuição para sociedade manauara, é digno de mérito e reconhecimento pelo Parlamento Municipal, razão pela qual pugna-se pela pronta aprovação desta propositura”, argumenta no documento.

Entenda o movimento

O ‘Legendários’ é um movimento cristão voltado exclusivamente para homens, que tem se espalhado pelo Brasil com encontros religiosos, conferências e atividades voltadas ao desenvolvimento espiritual e fortalecimento matrimonial do público masculino. Com forte apelo emocional, o grupo propõe uma vivência cristã intensa, misturando ritos simbólicos, mensagens de fé e desafios físicos em eventos que muitas vezes ocorrem em ambientes isolados da natureza.

Nos últimos meses, o Legendários passou a ganhar maior visibilidade com a adesão de nomes conhecidos como o ex-BBB Eliezer, Neymar Pai e o influenciador Thiago Nigro.

Um dos pontos que chamou atenção da atividade é a contribuição financeira pelos interessados. O valor pode variar de R$ 450 a R$ 80 mil em todo país.

Adesão na capital

No Amazonas, o movimento tem conquistado cada vez mais espaço, especialmente por meio de encontros organizados em igrejas. O perfil oficial do movimento nas redes sociais já acumula mais de 23 mil seguidores.