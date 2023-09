Faltando uma semana para a realização da 3ª edição da Câmara Cidadã, na zona norte da capital, moradores e comunitários vivem um sentimento de alegria e expectativa para o projeto. O evento, promovido pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) acontece nos dias 14 e 15 de setembro, levando serviços gratuitos ao Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova.

Líder comunitária do conjunto Cidadão 6 e moradora da zona norte há 14 anos, Leuda Farias, de 47 anos, conhece de perto as necessidades da população da área e do bairro Cidade Nova, o mais populoso da capital. Por conta disso, ela afirma que decidiu solicitar formalmente a ida do projeto à zona pela demanda dos moradores.

“Nós fomos para o Povos da Amazônia (onde ocorreu a 2ª edição) solicitar para que viesse para a zona norte, devido ser a maior zona da capital com várias comunidades, vários conjuntos, bairros adjacentes. Nossa zona ainda é carente desses atendimentos”, contou Leuda, ao falar da expectativa para a Câmara Cidadã.

“A expectativa está sendo grande. A comunidade estará vindo em peso, viabilizando nos grupos, fazendo um comercial bom para que a comunidade venha em peso para os atendimentos aqui no centro de convivência”, afirmou a moradora do conjunto Cidadão 6.

O líder comunitário do bairro Riacho Doce, também na zona norte, Jairon Ferreira, 42, também compartilha do mesmo sentimento. Ele relembra o sucesso das antigas edições, ocorridas nas zonas leste e sul.

“É uma expectativa da nossa zona, do meu bairro, que a Câmara Cidadã viesse para cá. A gente viu o projeto nas zonas sul e leste e deu muito certo. Acredito que aqui também dará certo. Esse contato é muito importante da comunidade com os vereadores porque a Câmara está vindo para dentro da comunidade. Isso é muito importante”, observou.

Câmara Cidadã

A terceira edição da Câmara Cidadã vai acontecer no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na rua Tupinambá, bairro Cidade Nova, das 8h às 17h. A novidade desta edição é uma programação noturna com aulas de ginástica, dança e outras modalidades.

A Câmara Cidadã foi idealizada pelo atual presidente da CMM, vereador Caio André (Podemos), visando aproximar o parlamento municipal dos bairros da cidade. Os serviços são gratuitos e disponibilizados por meio de parcerias firmadas com órgãos e entidades, tanto da iniciativa pública quanto privada.

“É uma determinação do presidente da Câmara, vereador Caio André e dos outros vereadores de sempre superarmos cada edição, tanto o número de atendimentos quanto o de serviços que serão oferecidos para a população. As expectativas são as melhores possíveis. A gente acredita que vai bater o recorde de todas as outras edições na zona norte de Manaus”, afirmou o diretor de Projetos Especiais da CMM, André Galvão.

Para a 3ª edição, estarão mantidos os gabinetes rotativos dos vereadores e a Tribuna Popular para recebimento de demandas dos moradores do bairro.

As duas edições do projeto Câmara Cidadã, promovidas pela CMM, totalizaram mais de 17 mil atendimentos oferecidos de forma gratuita para a população da capital.