O lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, foi cortado da lista de convocados da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Em nota, o clube francês informou que o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Procurada pela reportagem do Grupo Jovem Pan, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou o corte. O substituto escolhido pelo técnico Fernando Diniz será anunciado nas próximas horas. O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Cinco dias depois, a Canarinho visita o Uruguai, no Estádio Centenario, em Montevidéu. Com duas vitórias, a Amarelinha lidera a tabela de classificação para o próximo Mundial, que será sediado por Estados Unidos, México e Canadá. Relembre a lista de convocados abaixo.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Renan Lodi (Olympique Marseille);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meio-Campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Gerson (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al Hilal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Júnior (Real Madrid).