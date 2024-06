Clovis e Maripily (Fotos: Reprodução/Instagram)

A primeira fase das votações para a categoria de Melhor Reality Star do BreakTudo Awards 2024 começou na última quinta-feira (06). Este ano, não apenas brasileiros estão na disputa, mas também grandes nomes dos reality shows internacionais. Nesta publicação, destacamos os pré-indicados do reality show “La Casa de Los Famosos”: Clovis Nienow e Maripily Rivera.

“La Casa de Los Famosos” é o mesmo programa que no ano passado contou com a participação da modelo Dania Mendez e realizou um intercâmbio de participantes com o BBB 23, no qual Dania Mendez foi para o BBB 23 e Key Alves foi para “La Casa de Los Famosos”. Agora, os concorrentes na categoria Melhor Reality Star são ex-participantes de “La Casa de Los Famosos” de 2024.

Quem é Clovis Nienow?

Clovis Nienow, ator e modelo mexicano de 30 anos, é uma personalidade da mídia no México, conhecido por participar de vários reality shows. “La Casa de Los Famosos” não é seu primeiro. De acordo com o IMDb, ele já participou dos programas “Too Hot to Handle: Latino” (2021), “Por Amor o Por Dinero” (2021), “Resistiré” (2019) e “Abrazo de Gol” (2019).

O ator acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. No “La Casa de Los Famosos”, ele teve uma trajetória de destaque, sendo um dos favoritos de parte do público, e foi o décimo terceiro eliminado.

Quem é Maripily Rivera?

Maripily Rivera, 45, é uma apresentadora de TV, modelo e empresária porto-riquenha. Iniciou sua carreira como modelo em 1995, competiu no concurso Miss Porto Rico e depois construiu uma carreira na TV, participando dos programas “Famosas VIP”, “Mira Quién Baila”, “Top Chef Estrellas”, “Guerreros 2020” e “Guerreros 2021”.

E agora em 2024, ela acaba de participar do “La Casa de Los Famosos”, onde foi consagrada a grande campeã. A reality star também é super popular nas redes sociais, acumulando mais de 1,9 milhão de seguidores apenas no Instagram.

Deseja votar em Clovis e Maripily no BreakTudo Awards 2024?

As votações da primeira fase da categoria Melhor Reality Star estão abertas, com 24 estrelas de reality show participando e você pode votar através do site vote.breaktudoawards.com.

Os 8 mais votados se classificam para a última fase da votação como finalistas e entram na lista oficial de indicados ao BreakTudo Awards 2024. As votações da última fase começam em setembro, e um dos 8 finalistas será o grande campeão da categoria Melhor Reality Star 2024.

