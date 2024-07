Seleções se enfrentam às 16h nesta sexta-feira (19).

Em preparação para a Olimpíada de Paris, o Brasil enfrenta a Alemanha em amistoso às 16h nesta sexta-feira (19), em Metz, na França.

A princípio, o Sportv transmite ao vivo o duelo que serve de preparação às duas seleções para os Jogos Olímpicos, onde o vôlei começa no dia 28 de julho e termina 10 de agosto.

Em seu último duelo, o Brasil foi derrotado para a Polônia, em duelo realizado na Liga das Nações. Além disso, o time coma estão no grupo A da Olimpíada ao lado de Egito, Itália e Polônia.

Por outro lado, a Alemanha vem de vitória no último domingo (14) sobre a Egito em torneio amistoso. Logo, os alemães estão no grupo C da Olimpíada ao lado de Estados Unidos, Argentina e Japão.

Esse será o penúltimo amistoso preparatório de ambas as equipes antes dos Jogos Olímpicos.

Onde assistir ao amistoso entre Brasil x Alemanha

TV: Sportv

Ficha técnica de Brasil x Alemanha

Data: 19/07/2024

19/07/2024 Horário: 16h

16h Local: Metz, na França

Metz, na França Rodada: Amistoso

