Um corredor brasileiro, que não teve sua identidade revelada, morreu na última segunda-feira (22) durante uma prova da “Ultra-Trail du Mont-Blanc”, uma ultramaratona disputada em uma região montanhosa da França. O anúncio foi feito pela organização do evento, que informou que o ocorrido se deu na cidade de Les Contamines.

De acordo com as informações, a morte aconteceu por volta de 1h30 desta terça-feira (23) no horário local (20h30 da última segunda-feira no Brasil). A causa, segundo a organização, foi um “acidente”, mas a maneira como ele aconteceu não foi revelada. Ainda segundo a organização, um helicóptero foi enviado com o resgate e confirmou o falecimento do atleta.

A entidade afirmou que o nome do atleta não será divulgado em respeito à família e amigos. O brasileiro participava da PTL, uma prova de resistência por equipes que se estende por 300 quilômetros e acontece a 25 mil metros de altura. Ela é apenas uma das oito etapas organizadas pelo “Ultra-Trail del Mont-Blanc” nessa semana.

A principal prova do evento está programada para a próxima sexta-feira (26), em Chamonix, na França. A previsão é que conte com 2.300 corredores.