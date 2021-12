Avalie o post

Nesta quarta-feira (1º), a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia confirmado dois casos.



Segundo a secretaria, o homem de 29 anos foi testado no aeroporto internacional de Guarulhos ao desembarcar no país e não apresentava sintomas. Ele é vacinado com as duas doses do imunizante da Pfizer e passa bem.

O outro caso é de um passageiro vindo da África do Sul que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 23 de novembro. O passageiro estava com resultado de RT-PCR negativo, voltaria para o país africano no dia 25 e ia fazer novo teste, acompanhado de sua mulher, para poder embarcar. Nesse procedimento, os dois testaram positivo para a doença. O casal está sob monitoramento das Vigilâncias estadual e municipal de São Paulo.

O laboratório Albert Einstein realizou o sequenciamento genético das amostras e notificou a Anvisa sobre os resultados positivos para a nova variante.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Divulgação



