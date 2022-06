O Brasil teve 114 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com números atualizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Ministério da Saúde neste sábado (11). No mesmo período, o país também registrou cerca de 28 mil casos da doença causada pelo SARs-CoV-2.

Confira os números atualizados da Covid-19 no Brasil:

114 óbitos nas últimas 24 horas;

óbitos nas últimas 24 horas; 27.796 casos confirmados nas últimas 24 horas;

casos confirmados nas últimas 24 horas; 668.074 óbitos acumulados;

óbitos acumulados; 31.445.137 casos confirmados no total;

casos confirmados no total; Média móvel de 154 mortes e 41.724 casos nos últimos 7 dias.

#PainelConass Covid-19

Data: 11/06/2022, 18h Casos

• 27.796 no último período

• 31.445.137 acumulados Óbitos

• 114 no último período

• 668.074 acumulados Média móvel dos últimos 7 dias

• 41.724 casos

• 154 óbitos Mais informações: https://t.co/ZjV7hqzyQ0 — CONASS (@ConassOficial) June 11, 2022

A Covid-19 no Brasil

Após chegar ao Brasil em março de 2020, o vírus da Covid-19 se espalhou rapidamente. Pouco mais de dois anos e meio depois da chegada da pandemia no país, foi alcançada a assustadora marca de 600 mil mortes.

Com momentos de alta e de baixa nos novos casos e no número de mortes, o país só teve um cenário de melhora na pandemia após o avanço da vacinação. Segundo dados do Ministério da Saúde, quase 160 milhões de pessoas já estão com o esquema vacinal completo e 88 milhões já tomaram pelo menos a primeira dose de reforço.

Covid-19: situação no mundo

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o novo coronavírus já infectou quase 535 milhões de pessoas em todo o mundo. O marco é alcançado mais de 2 anos após seu surgimento na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 2019. O número de mortos por Covid-19 no mundo já ultrapassou 6,3 milhões.