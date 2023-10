Atuais vice-campeãs mundiais de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos. O título foi obtido com uma vitória por 2 sets a 0 (parciais de 22/20 e 21/18) sobre as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson.

O ouro de Duda/Ana Patrícia foi sucedido pela conquista de André e George no masculino. Com a vitória sobre os cubanos e Jorge Alayo e Noslen Díaz, eles garantiram a dobradinha do Brasil no vôlei de praia do Pan de Santiago.

As brasileiras começaram melhores, abrindo 6 a 3. Minutos depois, as canadenses igualaram em 7 a 7 num ataque de Ana Patrícia na rede. O jogo seguiu equilibrado pelos pontos seguintes. Até que Ana Patrícia largou uma bola no fundo da quadra, fazendo 12 a 9. Contudo, a vantagem brasileira não durou muito tempo, já que Humana-Paredes e Wilkerson foram buscar a virada por 13 a 12.

Com o placar indefinido, as duas duplas foram em busca do set. Até que Wilkerson conseguiu o primeiro set point num ataque de fundo: 20 a 19. Ana Patrícia e Duda não se entregaram, igualando em 20 a 20. Para melhorar ainda mais a situação, Wilkerson errou o ataque seguinte, e as brasileiras fizeram 21 a 20. Sem dar chance às rivais, Duda deu uma largadinha e fechou o set em 22 a 20.

O segundo set começou equilibrado e com alternâncias no placar. Numa pancada de Humana-Paredes no bloqueio, as canadenses fizeram 8 a 7. Pouco depois, Wilkerson errou um ataque, e o marcador foi a 9 a 9. Confiante, a dupla do Brasil conseguiu a virada quando Ana Patrícia recebeu de Duda e marcou 13 a 12. Na sequência, Duda conseguiu um ace, e as brasileiras abriram dois pontos de frente: 15 a 13.

A dupla do Canadá não se entregou, igualando em 15 a 15. Só que, minutos depois, Ana Patrícia bloqueou Humana-Paredes e fez 17 a 15, deixando o Brasil a quatro pontos do ouro. A partir de então, coube a Duda/Ana Patrícia apenas administar a vantagem até fechar em 21 a 18.

