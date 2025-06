Visuliazação: 0

Veículos de pequeno porte voltaram a trafegar no quilômetro 23 da BR-319 no trecho sobre o Rio Curuçá, município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros e de Manaus), na noite desta segunda-feira (2/6). O trecho foi interditado por conta do desabamento de uma barragem que dá acesso às balsas, causado pelo aumento do nível do rio.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o trânsito de carros e motos no trecho. A liberação aliviou a longa fila de veículos que se formou com o rompimento da barragem. Caminhões, carretas e outros veículos de grande porte seguem impedidos de trafegar até a finalização do serviço emergencial.

“Primeiro liberamos os veículos pequenos para observar o comportamento do novo aterro. A liberação dos veículos pesados está prevista para amanhã, após a finalização dos serviços necessários para garantir a segurança da travessia”, explicou o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Orlando Machado.

Em nota, o Dnit recomenda que os usuários, em especial os transportadores de carga com destino a Autazes e demais localidades da região, utilizem as balsas que operam normalmente com destino ao porto da Gutierrez e ao Careiro da Várzea.

“As balsas do Porto do Careiro estão realizando um desvio temporário, com parada após a ponte, na altura do km 12 da BR-319, permitindo que os veículos sigam viagem pela rodovia. Equipes do DNIT estão mobilizadas e atuando no local desde domingo (1º), com o objetivo de restabelecer o tráfego com a maior brevidade possível”, diz trecho da nota.

A autarquia orienta que enquanto a situação não for normalizada, motoristas evitem o deslocamento pela região afetada.