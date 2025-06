Visuliazação: 0

O jogo no Rose Bowl parecia caminhar para um empate sem gols entre Atlético de Madrid e Botafogo. Eis que Griezmann, aos 41 minutos do segundo tempo, encerrou um jejum de 18 partidas sem marcar para garantir a vitória espanhola por 1 a 0, levando certo sufoco ao Alvinegro na sequência. O Botafogo, entretanto, podia perder por até dois gols de diferença – e, mesmo com o tropeço, avança às oitavas da Copa do Mundo.

Gregore recebeu cartão amarelo por cera e vai desfalcar o Botafogo nas oitavas. Regulamento da Copa do Mundo de Clubes prevê suspensão por dois cartões, e advertências são zeradas após as quartas. Com a classificação para as oitavas de final, Botafogo soma quase R$ 150 milhões em premiações na Copa do Mundo de Clubes.

O Paris Saint-Germain venceu o Seattle Sounders por 2 a 0 e ficou com o primeiro lugar do grupo B, com seis pontos. Houve empate triplo na chave, visto que Botafogo e Atlético de Madrid terminaram a fase de grupos com a mesma pontuação.

Os confrontos diretos – primeiro critério de desempate da Copa – foram anulados, já que cada time teve uma vitória e uma derrota dentre os empatados. O PSG venceu o Atleti, que venceu o Botafogo, que venceu o PSG.

A classificação da chave foi definida pelo saldo de gols apenas nos jogos entre esses três times. Os franceses ficaram com saldo +3, o Botafogo com zero e o Atleti com -3. Por isso, avançaram PSG e Botafogo, com os alvinegros em segundo.

Com a vaga garantida, PSG e Botafogo viram os olhos ao grupo A, que tem Palmeiras, Inter Miami, Porto e Al Ahly. Os franceses vão encarar o segundo colocado do grupo, no lado direito do chaveamento, enquanto o Alvinegro se prepara para enfrentar o líder da chave no lado esquerdo. A terceira rodada do grupo A começa nesta segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília).

O post Botafogo perde para Atlético de Madrid mas está nas oitavas apareceu primeiro em Portal Você Online.