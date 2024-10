Desde o mês de junho, quando foram lançadas as Operações Aceiro 2024 e Céu Limpo, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) já combateu mais de 20 mil focos de incêndio no estado. As missões de combate operacional integram o pacote de ações do Governo do Amazonas para o enfrentamento da estiagem deste ano, que impactou diretamente no aumento da demanda de incêndios.

Segundo o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, mais de 800 agentes, entre bombeiros, brigadistas e agentes da Força Nacional estão empregados nos combates aos incêndios no Amazonas e a previsão é que as missões continuem até o mês de dezembro.

“Nosso trabalho no combate aos incêndios tem sido constante desde o início do verão amazônico. Este ano, já temos contado com reforço dos 200 alunos soldados convocados pelo Governo do Amazonas. Também houve um grande investimento na renovação da frota de viaturas e aquisições de equipamentos de uso operacional”, destacou coronel Alexandre Freitas.

No interior, o combate aos incêndios tem sido realizado com a Operação Aceiro que, entre 3 de junho e 9 de outubro, combateu 18.065 focos de incêndio. Já na capital, foram combatidos 2.228 focos no mesmo período por meio da Operação Céu Limpo.

Monitoramento

Por meio da Sala de Situação do CBMAM, uma equipe técnica de bombeiros faz o acompanhamento diário dos focos de calor detectados nos mapas via satélite. A partir da detecção, as coordenadas geográficas são repassadas de forma imediata às equipes em campo.

Trabalho integrado

Além da atuação direta no combate aos incêndios por meio do Corpo de Bombeiros, o Governo do Amazonas também tem reforçado o trabalho de monitoramento e fiscalização com os órgãos estaduais de segurança pública e meio ambiente. Ao todo, mais de 800 agentes, incluindo bombeiros, brigadistas e Força Nacional atuam nas linhas de frente no combate aos incêndios.