As equipes da Operação Aceiro 2024 combateram, entre os dias 12 e 18 de agosto, 362 focos de incêndios nos municípios de Humaitá e Apuí (a 590 e 453 quilômetros da capital, respectivamente). As cidades integram o sul do Amazonas, também conhecido como Arco do Fogo, onde o combate aos incêndios tem sido intensificado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), desde o mês de junho, com reforço de militares e viaturas para o trabalho operacional.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, as equipes estão, desde o mês de junho, intensificando o combate aos incêndios no sul do estado.

“É um trabalho árduo do Governo Amazonas. A nossa tropa está em campo, atuando nos municípios do arco do fogo. E essas ocorrências estão acontecendo por ação humana. E a gente pede o apoio da população no sentido de evitar que esses incêndios se propaguem”, enfatizou coronel Alexandre Freitas.

Conforme dados da Sala de Situação do Corpo de Bombeiros, entre 12 e 18 de agosto, 197 focos de incêndios foram combatidos em Humaitá. No município de Apuí, foram 165 focos combatidos no mesmo período.

Investimentos no operacional

O comandante-geral do CBMAM pontua, também, que os investimentos do Governo do Amazonas na renovação da frota de viaturas e equipamentos estão sendo fundamentais nas ações de combate aos incêndios, durante a severa estiagem deste ano.

“Houve um investimento robusto do Governo do Estado, especialmente neste ano, com várias viaturas novas sendo disponibilizadas à população. Estamos hoje com uma frota renovada, que garante a operacionalidade da corporação. Esse investimento faz parte de um grande contexto em que nós empregaremos aumento de efetivo e construção de novas bases no interior”, destacou coronel Alexandre Freitas.

Operação Aceiro

As ações de combate aos incêndios no interior estão sendo intensificadas desde o mês de junho, por meio da Operação Aceiro, que entre 3 de junho e 18 de agosto já combateu mais de 8 mil focos de incêndios, sendo a maioria deles na região sul do Amazonas.