O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deve voltar a Manaus entre agosto e outubro deste ano para impulsionar a campanha de Alberto Neto à Prefeitura de Manaus. A informação foi passada pelo coordenador de campanha do PL à Prefeitura de Manaus, Osvaldo Cardoso, ao Toda Hora nesta sexta-feira (17).

Segundo Osvaldo, Bolsonaro tem um compromisso com a campanha de Alberto Neto e, por isso, irá retornar à capital amazonense.

“Como foi dito pelo presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, e pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o projeto de pré-candidatura e consequentemente da candidatura do Capitão Alberto Neto a prefeito de Manaus é um projeto nacional do PL encabeçado pelo presidente Bolsonaro que vai participar ativamente.”, disse Cardoso.