O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na manhã e hoje (8) que vem sendo vítima de ‘uma perseguição implacável’, após ter 24h para entregar seu passaporte a Polícia Federal, que realizou mandado de busca na sua casa de praia em Angra dos Reis, no Sul do Rio de janeiro. O documento está em Brasília.

Ele foi alvo da Operação Tempus Veritatis, que investiga um suposto golpe de estado no Brasil. Em contato com a colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o ex-presidente reclamou da operação. “Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável”, afirmou. “Me esqueçam, já tem outro governando o País”, completou.

Bolsonaro disse ainda que estava se inteirando das acusações e que não tinha mais detalhes da operação.

Foram presos na operação, Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro; Marcelo Câmara, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro; Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército; e Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército.

“Nesta fase, as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas Eleições Presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar, em dinâmica de milícia digital”, informou a PF.

Ao todo são cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas.

As medidas judiciais, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrem nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados, em apoio às equipes da PF.

