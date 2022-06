Alguns bolsonaristas começaram uma campanha nas redes sociais, nesta segunda-feira,13/6, de boicote à pesquisa contratada pelo BTG Pactual, que supostamente mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) como o mais rejeitado nas eleições.

Segundo pesquisa BTG/FSB, realizada de 10 a 12 de junho de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou 44% contra 32% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na sequência, aparece o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) com 9% das intenções de voto. Já a senadora Simone Tebet (MDB), pré-candidata da chamada 3ª via, pontuou 2% depois da saída de João Doria (PSDB) da disputa eleitoral.

Nas redes, uma campanha que teve início com E. Cavendish, que usou o Twitter para incentivar o boicote.

“Quem tem conta na instituição, converse com seu assessor e passe adiante sua insatisfação caso tenha”, escreveu.

Em seguida, bolsonaristas começaram a denunciar a instituição.